Di Lorenzo novità sul rientro: è già al centro sportivo di Castel Volturno

Giovanni Di Lorenzo vuole anticipare i tempi di recupero e si sta già allenando al centro sportivo di Castel Volturno. Il calciatore nella giornata di ieri si è sottoposto ad una visita specialistica a Villa Stuart dal professor Mariani che ha confermato la diagnosi di distorsione al ginocchio, ma senza l’interessamento dei legamenti. Questo ha escluso il rischio di un’operazione chirurgica per Di Lorenzo. Secondo una prima stima i tempi di recupero del difensore del Napoli vanno dai 30 ai 45 giorni.

Quando torna a giocare Di Lorenzo?

Secondo Repubblica il giocatore può anticipare i tempi di recupero e scrive: “Il giocatore è subito tornato a Castel Volturno e ha iniziato nel pomeriggio l’iter riabilitativo. Spalletti può sperare di riaverlo a disposizione in tempi più brevi, magari per il big match del 18 aprile al Maradona contro la Roma“. Una sensazione che è stata confermata anche dall’agente di Di Lorenzo. In un primo momento si è parlato di un rientro per la gara con l’Empoli. Per Spalletti sarebbe sicuramente un ottimo risultato poter avere il giocatore per la sfida con la Roma, uno dei tre match più importanti che ci saranno dopo la sosta per le nazionali. Le condizioni di Di Lorenzo saranno valutate giorno dopo giorno dal Napoli.