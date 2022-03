Quando rientra Di Lorenzo, stop tra i trenta ed i quarantacinque giorni

Giovanni Di Lorenzo non si dovrà operare, il giocatore in mattinata si è sottoposto ad una visita a Villa Stuart dal professor Mariani. Al termine della stessa il Napoli ha emanato un comunicato ufficiale: “Nella mattinata, Giovanni Di Lorenzo si è sottoposto alla visita specialistica con il Prof Mariani presso la clinica Villa Stuart. Il controllo ha confermato la diagnosi effettuata in precedenza in Nazionale di una distorsione di secondo grado del ginocchio destro da trattare in maniera conservativa. Il calciatore inizierà subito l’iter riabilitativo“.

Quanti giorni resta fermo Di Lorenzo

Per Di Lorenzo si era tenuta anche un’operazione al ginocchio infortunato, ma è stata scongiurata. Ora il calciatore dovrà sottoporsi all’iter riabilitativo. Al momento Di Lorenzo deve stare fermo dai trenta ai quarantacinque giorni. Nell’ipotesi più ottimistica il giocatore salterà tre sfide importantissime, ovvero: Atalanta-Napoli, Napoli-Fiorentina e Napoli-Roma. Teoricamente Di Lorenzo potrebbe tornare in campo per Empoli-Napoli del 24 aprile 2022, ma ovviamente bisognerà capire in che condizioni fisiche si trova. Quindi non è improbabile che possa esserci un ulteriore slittamento al match con il Sassuolo. Ovviamente le condizioni del giocatore saranno monitorate quotidianamente dallo staff medico azzurro. Ora Spalletti dovrà decidere chi far giocare al posto di Di Lorenzo, con il ballottaggio Zanoli-Malcuit.