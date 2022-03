Folle sfonda il cancello del Centro Sportivo di Castel Volturno

Un uomo con l’auto ha sfondato il cancello del centro sportivo del Napoli a Castel Volturno, l’uomo si è introdotto tra i campi di allenamento. La notizia viene lanciata da Francesco Modugno, inviato di Sky Sport a Castel Volturno, dove ha sede il Konami Center, in cui si allenano i giocatori del Napoli. Non si sa ancora come abbia fatto l’uomo a forzare i blocchi di sicurezza del centro sportivo che si trova a poca distanza dal mare, all’interno di un noto hotel.

Francesco Modugno di Sky fa sapere che ci sono stati “attimi di grande apprensione per un soggetto in stato confusionale che ha sfondato il cancello del centro sportivo di Castel Volturno, in cui si allena il Napoli. Con l’automobile ha buttato giù il cancello e si è diretto verso i campi da gioco. Fortunatamente in quel momento non c’erano ancora i giocatori del Napoli, che da lì a poco sono arrivati per eseguire l’allenamento“.

L’uomo che a Castel Volturno ha sfonda il cancello del centro sportivo del Napoli si è poi “diretto verso i campi da gol abbandonando la sua automobile. Sul posto sono intervenuto i carabinieri e la polizia, l’uomo è fuggito“.

Attualmente le forze dell’ordine sono “alla ricerca del fuggitivo che è però stato individuato” dice Modugno che aggiunge: “I calciatori e lo staff del Napoli hanno corso un rischio enorme, perché solo causalmente non erano sul campo da gioco, solo alcuni erano negli spogliatoi. Ora si sta ricostruendo quanto accaduto per assicurare alla giustizia l’uomo. La ricerca è ancora in corso. Fortunatamente non si è fatto male nessuno, ma si è corso un grandissimo pericolo“.