Italia-Macedonia, Politano foto su Instagram: la risposta di Elmas

Italia-Macedonia è la sfida dei playoff per partecipare ai Mondiali di Qatar 2022, ma si gioca anche sui social con Politano ed Elmas. I due giocatori sono compagni di squadra al Napoli, ma giovedì a Palermo si ritroveranno da avversari. Finalmente il commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio, Roberto Mancini ha convocato Politano, che aveva escluso dagli Europei e dalle altre convocazioni.

Una grande emozione per Politano vestire la maglia della Nazionale. Emozione trasmessa anche attraverso i social. Il giocatore del Napoli oggi ha pubblicato una serie di foto del ritiro dell’Italia con la scritta: “Ora più che mai Italia” con la bandiera italiana. Al post di Politano su Instagram ha risposto anche Elmas che goliardicamente ha pubblicato le bandiere della Macedonia del Nord. Il centrocampista del Napoli è uno dei migliori talenti della Macedonia ma non scenderà in campo perché squalificato. Politano, invece, potrebbe subentrare nella ripresa, dato che il tridente d’attacco dell’Italia potrebbe essere: Berardi, Immobile, Insigne.

Chi vincerà tra Macedonia e Italia dovrà giocare e vincere un altro match per approdare ai Mondiali in Qatar: quello che disputerà tra la vincente di Portogallo e Turchia. Insomma il cammino per la fase finale dei Mondiali non è affatto semplice.