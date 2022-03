Schira: “Berardi, lo vuole Spalletti. Sinisterra fortissimo, novità su Juan Jesus”

Ultime novità di calciomercato per il Napoli che ha messo nel mirino Domenico Berardi, che insieme a Sinisterra può sostituire Insigne e Mertens. Uno dei nomi più gettonato per la il Napoli è proprio quello dell’esterno di proprietà del Sassuolo, ovviamente Berardi preferisce giocare a destra per rientrare con il mancino, ma questo non è un problema per il Napoli che ha giocatori che possono spostarsi sulla fascia sinistra, come Lozano ad esempio. De Laurentiis e Giuntoli stanno lavorando ai sostituti di Insigne e Mertens, anche perché l’attaccante italiano ha già firmato per il Toronto. Il belga difficilmente resterà in azzurro alla fine del contratto che scade a giugno 202. In tema di mercato il Napoli ha chiuso l’affare Mathias Olivera, come annunciato dalla radio ufficiale.

Calciomercato Napoli: ultime notizie

Secondo Nicolò Schira il Napoli tiene in seria considerazione Berardi del Sassuolo: “È un giocatore che piace tantissimo a Spalletti, sarebbe perfetto nel 4-3-3 o 4-2-3-1 dell’allenatore toscano“. Il problema è il “prezzo che chiede il Sassuolo. Il giocatore ha voglia di fare il salto di qualità, ma Carnevali non lo cede per meno di 30 milioni di euro e questo fino ad ora ha scoraggiato tutte le squadre che si sono avvicinate“. A Radio Goal, Schira aggiunge: “Se il Sassuolo abbassa le pretese economiche il Napoli c’è in maniera importante. Altrimenti bisognerà vedere, perché con trenta milioni di euro la società di De Laurentiis può pensare di andare su un giocatore più giovane, non dimentichiamoci che Berardi ha 28 anni“.

Un colpo a parametro zero può essere Januzaj, calciatore “che sembrava una stella ma che si è perso un po’. Sarebbe una scommessa perché non ha mantenuto le promesse. Però è uno che in Liga negli ultimi anni è sempre andato in doppia cifra tra assist e gol“.

Ma c’è un altro nome molto importante ed è quello di “Sinisterra, giocatore veramente forte di proprietà del Feyernoord. La curiosità è che questo giocatore non piace solo al Napoli, ma anche al Sassuolo che pensa di acquistare un esterno, dato che Berardi ma anche Traoré hanno molte richieste sul mercato“.

Chiusura dedicata alla permanenza di Juan Jesus al Napoli: “Il club azzurro lo vuole tenere, ci sono tutte le possibilità per rinnovare il contratto che scade a giugno. Se il difensore brasiliano non chiederà un aumento di ingaggio importante resterà al Napoli. Alla Roma percepiva circa tre milioni di euro a stagione, al Napoli ha accettato un contratto di 900 mila euro” dice Schira.