KISS KISS: Mathias Olivera è un nuovo giocatore del Napoli

Mathias Olivera è del Napoli, l’emittente radiofonica ufficiale del club azzurro, annuncia l’arrivo del terzino Uruguaiano alla corte di Spalletti.

“Il Napoli ha già messo a segno il primo colpo di mercato in vista della campagna trasferimenti estiva. Il nuovo terzino sinistro azzurro, è Mathias Olivera del Getafe.

Cristiano Giuntoli voleva portare Olivera al Napoli già a gennaio, poi proprio il presidente del Getafe decise di non completare il trasferimento, per evitare di impoverire tecnicamente la sua squadra.

Su Olivera si è inserita anche la Juventus ma tutte le notizie portano ad un passaggio di Olivera in maglia azzurra. A fine stagione il Napoli può dire addio a Ghoulam. Mentre dovrebbe restare in rosa Mario Rui, anche se pure in questo caso ci sono molte voci di mercato.