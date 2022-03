De Maggio: “Zanoli o Malcuit, è già sicuro chi gioca”

Il Napoli deve sostituire l’infortunato Giovanni Di Lorenzo, Luciano Spalletti ha a disposizione Kevin Malcuit e Alessandro Zanoli. Sono due esterni di fascia destra ma con caratteristiche diverse ed anche con esperienza diversa. Malcuit ha 30 anni ed è più votato all’attacco, mentre Zanoli ha 21 anni ed è in rampa di lancio. Nella sfida Napoli-Udinese, dopo l’infortunio di Di Lorenzo, Spalletti ha deciso di dare spazio a Zanoli, facendogli anche i complimenti a fine partita. In quel momento Malcuit era in panchina, ma non al top della forma perché reduce da un infortunio.

Atalanta-Napoli: gioca Malcuit o Zanoli?

Al momento le possibilità sono quasi alla pari, ma la sfida si gioca il 3 aprile, quindi c’è tempo per fare una valutazione più approfondita. Secondo Valter De Maggio, però, Spalletti ha già deciso che “con l’Atalanta giocherà Zanoli e non Malcuit. Spalletti è un allenatore coraggioso e sono praticamente sicuro che farà giocare il giovane esterno italiano, che domani sarà ospite anche di Radio Kiss Kiss Napoli“. Insomma una investitura di fatto da parte del giornalista napoletano, che poi dovrà trovare conferma con le scelte di sul campo di Spalletti. Sicuramente fino ad ora Zanoli, quando è stato chiamato in causa, ha sempre dato buone sensazioni, ma con Di Lorenzo davanti era davvero dura trovare spazio.

Spalletti nel match Atalanta-Napoli avrà anche altri due indisponibili: Rrahmani e Osimhen saranno squalificati per aver raggiunto il limite di ammonizioni, molto contestata quella di Fourneau al nigeriano. Al posto del difensore centrale è già pronto Juan Jesus, mentre in attacco ci sarà Dries Mertens, anche perché pure Petagna è infortunato, così come Meret.