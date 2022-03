La Fiorentina propone uno scambio al Napoli: “Vi diamo Dragowski…”

Il Napoli deve risolvere la questione dei portieri, il club azzurro ha in rosa Meret e Ospina che possono lasciare a fine stagione: piace Dragowski. Il problema è molto importante, anche perché a fine stagione Spalletti potrebbe trovarsi senza portieri. Le situazioni di Ospina e Meret sono diverse: il colombiano ha un contratto che scade a giugno, mentre l’italiano ha un contratto fino al 2023.

Secondo le ultime voci di mercato il Napoli potrebbe pensare di cedere Meret e questo lascerebbe sguarnito il ruolo del portiere. Quindi nelle manovre di mercato del Napoli, c’è da aggiungere anche la ricerca almeno di un estremo difensore.

Dragowski-Meret

Secondo quanto riferisce Corriere della Sera, edizione Firenze, l’interesse del Napoli per Dragowski c’è. Ma dalla Fiorentina propongono uno scambio alla pari: Dragowski per Meret, in questo modo la società viola ci penserebbe seriamente, altrimenti punterebbe su altri profili come Cragno del Cagliari o Vicario dell’Empoli. Insomma la prossima sessione di mercato estiva si preannuncia ricca di colpi per il Napoli. Giuntoli deve cercare un sostituto di Insigne, ma molto probabilmente anche di Dries Mertens che è in scadenza di contratto. Già chiuso l’affare Olivera per la fascia sinistra di difesa, dato che andrà via Ghoulam. Si lavora per il riscatto di Anguissa. Ma c’è da tenere d’occhio anche le situazioni in uscita che riguardano i big del Napoli: Koulibaly, Fabian Ruiz e Osimhen.