Da Firenze, Dragowski il portiere del futuro del Napoli: pronta un’offerta

Bartolomiej Dragowski è nei piani di calciomercato del Napoli. Il giocatore è di proprietà della Fiorentina ma non sta giocando. Oramai il portiere polacco sta giocando pochissimo e non trova spazio, anche per l’ottimo rendimento che sta avendo Pietro Terracciano che ha scavalcato Dragowski nelle gerarchie di Italiano. Secondo le ultime notizie che arrivano da Firenze l’estremo difensore classe 1997 sta pensando ad un addio anticipato da Firenze dato che il suo contratto scade nel 2023.

Calciomercato: Napoli su Dragowski

Secondo quanto riferisce il quotidiano La Nazione la società di De Laurentiis ha individuato Dragowski come portiere per il futuro. A 24 anni il portiere polacco ha comunque un buon potenziale ed il Napoli da tempo sta cercando un estremo difensore che possa dargli continuità nel tempo. Al momento il punto fermo è Ospina che però ha 33 anni. Il Napoli aveva preso Meret, convinto di aver fatto un investimento a lungo termine, ma tutti gli allenatori che si sono avvicendanti sulla panchina azzurra hanno sempre preferito Ospina al posto di Meret. La società non esclude una cessione di Meret. Così il Napoli pensa a Dragowski per il futuro e nelle prossime settimane si potrebbe presentare a Firenze con un’offerta importante, partendo però da un prestito con obbligo di riscatto a fine stagione. Ovviamente questo significherebbe un addio anticipato di Meret già durante il mercato di gennaio.