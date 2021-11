Ospina e Meret: il Napoli vuole il rinnovo, ma c’è un problema

Il Napoli punta al rinnovo di David Ospina ed Alex Meret due portieri affidabili che danno ampie garanzie alla società partenopea. Dal punto di vista tecnico rinnovare i contratti di entrambi i portieri sarebbe sicuramente un ottimo colpo, ma la società deve fare i conti anche con le legittime ambizioni personali. Principalmente quelle di Alex Meret che a 24 anni vuole trovare la definitiva consacrazione.

Rinnovo Ospina e Meret: ultime notizie

Si parte con Ospina portiere che anche quest’anno si è preso i gradi di titolare. Il colombiano era partito come riserva di Meret, poi l’infortunio dell’italiano lo ha riportato in campo dal primo minuto. Dalla sfida con la Juventus non ha più lasciato la porta azzurra, tranne che in qualche occasione. Corriere dello Sport scrive che il presidente De Laurentiis ha avviato le trattative per il rinnovo di Ospina, il cui contratto scade a giugno del 2022. “Ospina ha dimostrato di essere un elemento imprescindibile per lo spogliatoio e anche per Spalletti. Adesso si entrerà nel vivo della discussione“.

Anche con Meret è stata avviata la trattativa per prolungargli il contratto che scade a giungo del 2023. Una data in cui anche altri due top player del Napoli andranno in scadenza: Koulibaly e Fabian Ruiz. Come scrive il quotidiano sportivo per Meret il problema non è economico. Il giocatore vive in perenne ballottaggio con Ospina ed anche in questa stagione è diventato il sostituto del colombiano. L’agente di Meret ha fatto sapere che questa situazione non gratifica il calciatore. Dunque se Ospina dovesse continuare ad essere il titolo, allora non firmerebbe il rinnovo.

Al momento il rinnovo di Ospina e Meret con il Napoli resta in sospeso e non è detto che possano arrivare entrambi. La società dovrà fare una scelta e decidere su chi puntare nel futuro per il ruolo di portiere.