CORSPORT – Il Napoli si affida a capitan Koulibaly: le novità sul rinnovo

Il Napoli e Kalidou Koulibaly, che sarà il capitano del futuro appena Lorenzo Insigne lascerà il club. Di fatto Koulibaly è già il generale di questa squadra, capitano senza fascia e leader assoluto. Lo si vede in campo, quando da difensore ha la licenza di avanzare e lo fa nei momenti più critici, quando sa che i suoi compagni hanno bisogno di una spinta, dell’esempio del capitano che lascia la difesa per provare a portare subbuglio nella retroguardia avversaria. Lo fa fuori dal campo con le sue parole, i suoi messaggi: magnifico quello dopo lo striscione dei tifosi del Verona. Lo fa con i fatti concreti, con i gesti di altruismo per i fratelli africani e non solo.

Napoli-Koulibaly: si cerca il rinnovo

Ed allora Napoli e Koulibaly sembrano una cosa sola. La società ha massima stima nel giocatore ed è pronta a fare un’eccezione alla regola del monte ingaggi. Secondo Corriere dello Sport il Napoli è convinto di voler rinnovare il contratto di Koulibaly. Ecco cosa scrive il quotidiano sportivo: “Serenità assoluta, invece, sul fronte del rinnovo: il suo contratto scadrà nel 2023, la grande Europa continua a guardarlo come ha sempre fatto ma De Laurentiis c’è. Sì: è su di lui che il club ha intenzione di fondare l’inevitabile restaurazione. E’ lui il capitano

designato per il futuro: parliamone. Anzi, meglio prima giocare e magari vincere“.