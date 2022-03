Koulibaly, cittadinanza onoraria di Napoli: Il senegalese protagonista di un gesto meraviglioso

Koulibaly riceverà la cittadinanza onoraria di Napoli. Il centrale senegalese protagonista di grandi gesti di solidarietà verso i bisognosi.

Koulibaly è un campione dentro e fuori dal campo, da otto anni a Napoli, il senegalese si è sempre distinto nella lotta al razzismo e per il suo cuore d’oro, verso i bisognosi.

Koulibaly nel giorno del suo 30° compleanno si fece un regalo: spedì in Senegal un’intera nave contenente ambulanze, lettighe, camici ospedalieri, medicine, materiale sanitario e mascherine. E ancora: maglie e cappotti ai lavavetri dei semafori, sortite improvvisate all’ospedale Santobono-Pausilipon di Napoli per portare un sorriso ai piccoli pazienti ricoverati.

Visite ai bimbi come con Cheikh Ndiaye, il dodicenne senegalese arrivato qui per sottoporsi ad una delicata operazione che nel suo paese d’origine non avrebbe potuto sostenere.

Un cuore d’oro, che cerca in tutti modi di nascondere le sue buone azioni ma difficilmente ci riesce in una città come Napoli dove il calcio è più di una passione.

Quella di concedere la cittadinanza onoraria di Napoli a Koulibaly è una vecchia proposta del consigliere comunale Nino Simeone che risale alla passata consiliatura. Ora sembra che i tasselli siano a posto e ci sia la volontà di conferire la meritata onorificenza al calciatore

Koulibaly, cittadinanza onoraria di Napoli

Secondo quanto riporta il giornalista Donato Martucci sul Corriere del Mezzogiorno il comune potrebbe presto concedere la cittadinanza onoraria di Napoli per koulibaly. Conferme anche dal sindaco del capoluogo partenopeo Gaetano Manfredi:

«Pensiamo di dare la cittadinanza onoraria di Napoli a Kalidou Koulibaly. Questo ragazzo è veramente straordinario, oltre ad essere un grande atleta, è un uomo di principi sani e dà un’immagine pulita a tutto il movimento calcistico italiano. Ci stiamo pensando seriamente per il suo forte attaccamento alla nostra città, lavoriamo affinché possa accadere nel più breve tempo possibile».

Biglietti ai connazionali

In occasione di Napoli-Udinese, Koulibaly si è reso protagonista di un bel gesto. Nella zona di Agnano ci sono alcuni ragazzi di origine africana ai quali spesso porta abiti e indumenti e oggi si è superato. Il difensore senegalese oltre che ai beni di prima necessità, ha portato anche i biglietti per Napoli-Udinese, consegnandoli di persona. Al Maradona, ci saranno anche dei tifosi speciali. Specie per Kolibaly.