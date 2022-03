Napoli-Udinese, Spaletti messaggio alla squadra, due giocatori nel mirino

Napoli-Udinese, Spalletti lancia un messaggio alla squadra in vista della sfida del Maradona. Il tecnico si aspetta molto da due calciatori in particolare.

Secondo in classifica e con la possibilità di concentrarsi unicamente sul campionato, il Napoli ospita l’Udinese al Diego Armando Maradona. Ennesima sfida cruciale per gli uomini di Luciano Spalletti, concretamente in lotta per lo Scudetto grazie al 2-1 di Verona.

Di fronte al Napoli c’è un’Udinese che a sua volta sta vivendo un buon momento di forma: nello scorso weekend, solo un calcio di rigore segnato da Pellegrini al quarto minuto di recupero ha impedito alla formazione di Gabriele Cioffi di conquistare l’intera posta in palio contro la Roma. In generale, l’ultima sconfitta dei friulani risale a più di un mese fa, 0-4 al Bentegodi contro il Verona.

0-4 è anche il risultato scaturito nella gara d’andata giocata da Udinese e Napoli alla Dacia Arena: in quell’occasione – era il 20 settembre 2021 – andarono a segno Osimhen, Rrahmani, Koulibaly e Lozano.

NAPOLI-UDINESE, MESSAGGIO ALLA SQUADRA DI SPALLETTI

Luciano Spalletti non vuole cali di concentrazione e per questo motivo ha lanciato alla sua squadra in vista della partita di questo pomeriggio al Maradona contro l’Udinese. L’allenatore si aspetta molto da due calciatori in particolare, vuole vederli tornare a brillare ed essere nuovamente decisivi, come sottolinea l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Ecco quanto si legge: “Oggi Spalletti chiede ai suoi un grande sforzo per superare l’Udinese, riprendersi il proprio stadio e continuare a coltivare un sogno insieme alla propria gente. Spalletti vuole rischiare le giocate e si aspetta proprio da Insigne e Politano, pronti a rispondere a Roberto Mancini in Nazionale, giocate in profondità importanti per supportare Osimhen ma anche per segnare. Ogni gol può diventare oro in questa corsa in nove tappe tutte da vivere con passione”.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-UDINESE

Spalletti pronto a confermare il 4-3-3 di Verona, con Anguissa-Lobotka e Zielinski per Fabian Ruiz in mediana ed Insigne di nuovo titolare al posto di Lozano a sinistra in attacco.

Udinese con il consueto 3-5-2 e il dubbio Perez, uscito acciaccato dalla sfida contro la Roma: Zeegelaar più di Benkovic per rimpiazzarlo. Walace torna dalla squalifica e va a sistemarsi nella posizione di regista al posto di Jajalo. Davanti Deulofeu con Beto, nonostante il digiuno offensivo del portoghese stia perdurando ormai da più di due mesi.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Marì, Zeegelaar; Molina, Pereyra, Walace, Arslan, Udogie; Beto, Deulofeu.