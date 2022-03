Napoli-Udinese, Fabian Ruiz-Zielinski: la scelta di Spalletti in nome della tattica

Napoli-Udinese sarà anche la conferma del 4-3-3 per Luciano Spalletti. Il tecnico sembra orientato a restare sul modulo che ha ben figurato con il Verona, squadra ostica e fisicamente dotata. Spalletti in conferenza stampa ha fatto capire che l’idea è quella di confermare quel modulo con tre centrocampisti, anche se ha chiarito che i numeri danno solo una configurazione nello spazio, ma l’interpretazione è un’altra. Nonostante tutto quel modulo prevede di fare una scelta, così Napoli-Udinese sarà anche la ‘sfida’ tra Zielinski e Fabian Ruiz. I due giocatori si contendono una maglia da titolare. Con il Verona è rimasto fuori il polacco, che poi ha avuto un confronto con Spalletti a Castel Volturno. Mentre con l’Udinese al Maradona può restare fuori Fabian.

Formazione Napoli: ballottaggio Zielinski-Fabian con l’Udinese

Secondo Corriere dello Sport questa volta sarà Zielinski ad avere la meglio su Fabian Ruiz. “Giocheremo con un 4-3-3 con una ventata di 4-2-3-1” ha detto Spalletti alla vigilia di Napoli-Udinese. Una indicazione che potrebbe dire molto. Si, perché in termini tattici vuole dire che in fase di non possesso il Napoli si schiera con un 4-3-3, mentre in fase di possesso passa al 4-2-3-1. Giocando in casa con l’Udinese e dovendo scardinare una difesa, presumibilmente arroccata, è più semplice puntare su Zielinski rispetto a Fabian. Il polacco spostarsi facilmente nei due ruoli, quindi trasformarsi da interno a trequartista, cambiando quindi il modulo durante la gara. Cosa che non può fare altrettanto agevolmente Fabian Ruiz che ha un altro passo.

Ma Napoli-Udinese, oltre a Fabian Ruiz e Zielinski, vive anche del ballottaggio tra Lozano e Politano. Secondo Corriere dello Sport l’Italiano, appena inserito nelle convocazioni dal ct Mancini, è in vantaggio. Ritorna titolare Insigne, mentre arrivano conferme per Osimhen, Lobotka e Anguissa, che insieme con il reparto difensivo, sembrano i veri intoccabili del Napoli.