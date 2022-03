Italia: Balotelli non convocato, Enock spara a zero contro Mancini

Roberto Mancini ha convocato i 33 giocatori che saranno impegnati nella fase Play Off per i Mondiali in Qatar 2022: non c’è Mario Balotelli. In molti si aspettavano la convocazione dell’attaccante che ora gioca nell’Adana Demirspor. Mancini però gli ha preferito Joao Pedro del Cagliari. Tra i convocati dell’Italia rientra anche Matteo Politano, che a lungo era stato ignorato dal commissario tecnico.

La mancata convocato di Balotelli ha fatto scattare la reazione di Enock, il fratello di Balotelli che ha detto: “Io non riesco a capire come si faccia a non convocare uno come Mario. Può avere avuto un rendimento non straordinario con i vari club in cui ha giocato ma quando indossa la maglia dell’Italia si trasforma. E i numeri parlano chiaro“. Poi alla vista delle convocazioni di Mancini ha aggiunto: “Senza parole“.

Italia: la lista ufficiale dei convocati di Mancini

PORTIERI — Cragno,Donnarumma, Gollini, Sirigu.

DIFENSORI — Acerbi, Bastoni, Biraghi, Bonucci, Di Lorenzo, Chiellini, Emerson, Florenzi, Luiz Felipe, Mancini.

CENTROCAMPISTI — Barella, Cristante, Jorginho, Locatelli, Pellegrini, Pessina, Sensi, Tonali, Verratti.

ATTACCANTI — Belotti, Berardi, Immobile, Insigne, Joao Pedro, Politano, Raspadori, Scamacca, Zaccagni, Zaniolo.