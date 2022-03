Marolda: “Calcio di Sarri come il cabaret…”

Francesco Marolda giornalista del Corriere dello Sport è intervenuto a “Giochiamo d’anticipo”, trasmissione che va in onda su Canale 8. Il giornalista ha parlato del Napoli e della gara con l’Udinese, match difficile, così come lo ha presentato anche Luciano Spalletti in conferenza stampa. L’allenatore azzurro non vuole cali di tensione, anche perché a nove partite dalla fine non si può più sbagliare niente, se si vuole restare aggrappati al sogno scudetto. Il Napoli non potrà contare su Ounas, Malcuit e Meret, ma avrà a disposizione gli altri giocatori. Per la sfida con l’Udinese il tecnico pensa ad Insigne titolare, chance anche per Zielinski.

Ma Ciccio Marolda ha parlato anche del Napoli del passato, in particolare di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano ha sfiorato uno scudetto con gli azzurri, macchiato anche da quel famoso Inter-Juve arbitrato dal presbite Orsato. Sul Maurizio Sarri, Marolda ha detto: “In fondo vedere il calcio di Sarri è come vedere il cabaret. ti fa divertire molto, ma alla fine dei conti non ti fa vincere niente. È una cosa nuova, come il calcio liquido, ogni tanto esce fuori qualcosa. Ma alla fine nel calcio conta vincere le partite“.