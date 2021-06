Ziliani: “Anni di bugie sul caso Pjanic” richiesta clamorosa alla Figc

Caso Pjanic, anni di bugie e contraddizioni. Questo è diventato Inter-Juventus del 2018. Il servizio de Le Iene ha svelato le bugie dette praticamente da tutti, con Rizzoli che prima dice che il video non esiste, poi chiede a Rosetti perché manca l’audio. Ecco perché manca l’audio della sala Var di Inter-Juventus? Ce lo chiediamo anche noi, ma le risposte non arrivano. Nonostante vengano chieste spiegazioni, nonostante ci siano i filmati che mettono in evidenza l’assurdità della questione, nessuno, ma proprio nessuno muove un dito.

Inter-Juventus 2018: Ziliani chiama in causa la Figc

Ad intervenire sulla vicenda c’è anche il giornalista Paolo Ziliani che in un tweet dice: “Per anni hanno sostenuto che l’audio-video della sala #VAR in #InterJuve 2018 non c’era. Invece c’era e guarda caso l’audio è stato cancellato solo per l’episodio-truffa che ha deciso lo scudetto. FIGC, ora devi radiarli tutti, possibilmente subito”.

Sul caso Pjanic ed il servizio de Le Iene con tanto di labiale esclusivo della sala Var di Inter-Juventus, è intervenuto anche Enrico Varriale della Rai: “Il servizio di Filippo Roma de Le Iene sulla vicenda Orsato-Pjanic con il nuovo filmato della sala VAR e la lettura dei labiali merita risposte esaurienti. In tutte le sedi”.