“Mi vogliono uccidere” paura al centro sportivo del Napoli a Castel Volturno

Momenti di paura al centro sportivo di Castel Volturno dove un uomo ha sfondato il cancello ed ha urlato: “Mi vogliono uccidere“. Secondo la ricostruzione fatta da Il Mattino ad entrare all’interno del centro sportivo Konami Center di Castel Volturno è stato un uomo di circa 30 anni, a bordo di una utilitaria. Il folle in evidente stato confusionale, ha distrutto una recinzione “terminando la sua corsa sul campo da gol adiacente i campi di allenamento del Napoli“. Fortuna ha voluto che in quel momento i giocatori non erano in campo per l’allenamento, mentre Spalletti era assente per influenza.

Gli addetti alla sicurezza hanno provato in tutti i modi a fermare l’uomo, che è riuscito anche a sfondare la sicurezza del prefiltraggio per entrare all’interno dell’hotel che ospita il Konami Center dove svolge l’allenamento il Napoli. L’uomo quando è stato intercettato proprio al prefiltraggio, ha motivato così il suo gesto: “Mi vogliono uccidere” poi ha accelerato ed ha sfondato il cancello che delimita l’area riservata ai calciatori. Dopo aver girato con l’auto e distrutto altre strutture è scappato via, distruggendo una recinzione di protezione, poi la macchina ha terminato la sua corsa all’interno della sabbia di una delle buche del campo da golf. Sul posto sono subito intervenuti carabinieri e polizia, le forze dell’ordine in serata hanno anche effettuato l’arresto.