Napoli, “Ad alcuni calciatori è stato consigliato di nascondersi”. Il racconto del folle gesto a Castel Volturno

Un pazzo ha sfondato con l’auto i cancelli del Training Center di Castel Volturno, Ad alcuni calciatori è stato consigliato di nascondersi. Il racconto shock.

Un uomo con l’auto ha sfondato il cancello del centro sportivo del Napoli a Castel Volturno, l’uomo si è poi introdotto tra i campi di allenamento. Attimi di terrore tra i calciatori e gli addetti al centro d’allenamento come si evince dal racconto dell’inviato di Sky, Francesco Modugno:

” Il folle si è diretto verso i campi da gioco dove si svolgono gli allenamenti. Per fortuna la squadra di Luciano Spalletti, che oggi ha ripreso gli allenamenti, non era ancora in campo.