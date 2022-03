Riscatto Anguissa, il Napoli chiede uno sconto al Fulham per i problemi fisici: le cifre dell’affare

Il riscatto di Anguissa è una delle priorità del Napoli. Il centrocampista è diventato un punto fermo del centrocampo, Spalletti chiede la sua permanenza in azzurro.

Frank Anguissa è uscito malconcio dal match disputato e vinto sabato in rimonta col Napoli al ‘Maradona’ contro l’Udinese. Il Camerun ha annunciato il forfait del centrocampista per infortunio nei prossimi match contro l’Algeria.

Spalletti deve fare i conti L’ennesimo problema di Anguissa che da novembre in poi si è più volte accomodato in infermeria.

RISCATTO ANGUISSA: IL PIANO DEL NAPOLI

Il centrocampista del Camerun è arrivato a Napoli in prestito oneroso (400mila euro) con diritto di riscatto a 15 milioni dal Fulham. Anguissa è ormai un punto fermo della squadra di Spalletti. Il giocatore è stato autore di prestazioni molto convincenti tanto da spingere la società a valutare seriamente di riscattarlo. Proprio i problemi fisici, come rivela il Mattino potrebbero essere la chiave per chiudere l’operazione risparmiando qualche soldo

“Spalletti vuole tenerlo e Anguissa vuole restare in Italia. Magari, potrebbe essere il caso di discutere con il Fulham il prezzo del riscatto che è fissato in 15 milioni di euro. Il ds Giuntoli proverà a strappare uno sconto di 4 milioni, anche alla luce dei problemi fisici di questa stagione”.