Dybala a parametro zero, come i giornali cambiano il racconto rispetto a Insigne

Paulo Dybala lascia la Juventus a parametro zero, l’argentino acclamato come una stella non indosserà più la maglia bianconera. Fino a qualche giorno fa era stato acclamato come una stella, tutti convinti che alla fine la Juventus avrebbe trovato l’accordo don Dybala, alle condizioni dei bianconeri. Così la glorificazione di Dybala è durata fino alla giornata di ieri, quando ancora l’argentino era il potenziale erede di Messi pronto a fare faville. Il gol alla Salernitana, contestato pesantemente da Bargiggia, lo aveva riportato con prepotenza in prima pagina.

Ma il racconto storico dei giornali italiani su Dybala è cambiato all’improvviso: precisamente dalle ore 13 di lunedì 21 marzo 2022, ovvero quando è terminata la riunione tra gli agenti di Dybala e la dirigenza della Juventus.

Dybala-Insigne: due pesi due misure

Da quel momento in poi Dybala è diventato colui che è stato fatto fuori dalla Juventus, perché “non più al centro del progetto bianconero“. “Questa è la Juve di Vlahovic, non di Dybala” scrivono i giornali. Non una parola sul fatto che l’argentino non abbia voluto accedere un rinnovo a cifre inferiori, non una parola sul fatto che i bianconeri perderanno Dybala a parametro zero, senza incassare nulla, nonostante le casse della Juventus siano in piena crisi.

Insomma un racconto estremamente diverso rispetto a quanto fatto con l’addio di Lorenzo Insigne al Napoli. In questo caso si è sempre detto e scritto contro la società di Aurelio De Laurentiis, reo di non aver rinnovato il contratto di Insigne che chiedeva più soldi per restare in azzurro. Nel caso del trasferimento di Insigne al Toronto, il Napoli è sempre stato dipinto come una sorta di soggetto debole rispetto al giocatore. Mentre per l’addio di Dybala, che probabilmente andrà a rinforzare l’Inter di Marotta, è la società bianconera ad aver fatto la voce del leone sbattendo la porta in faccia all’argentino.