Napoli, Di Lorenzo salta le tre partite più importanti. Fissata la data del rientro

Giovanni Di Lorenzo salta per infortunio tre gare fondamentali per il Napoli, brutta tegola per Luciano Spalletti.

Giovanni Di Lorenzo, terzino del Napoli, si è infortunato nel match del Maradona contro l’Udinese. Di Lorenzo salterà le tre partite sulla carta più difficili di questo finale di stagione: Atalanta, Fiorentina, Roma. Per l’awqdx.Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Di Lorenzo potrebbe rientrare a fine Aprile: “Domani, Di Lorenzo, dovrebbe sottoporsi a ulteriori esami a Roma, a Villa Stuart. Ad ogni modo, le previsioni per il suo stop si spingono fino a un mese. L’ipotesi più probabile appare quella di rivederlo in campo per la trasferta di Empoli del 24 aprile“. L’ipotesi più probabile appare quindi quella di rivede Giovanni Di Lorenzo in campo per la trasferta contro l’Empoli del 24 aprile. “Per sostituirlo, le opzioni portano a Kevin Malcuit, che sabato si è riaffacciato in panchina dopo uno stop al polpaccio, e ad Alessandro Zanoli, ormai promosso dalla Primavera in prima squadra e contro l’Udinese scelto per avvicendare proprio Di Lorenzo nel finale di partita”, conclude l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.