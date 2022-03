El Mundo: ” Benzema, come la mozzarella per la pizza, le migliori le fanno solo a Napoli”

El Mundo esalta Benzema con una metafora culinaria: pasta, mozzarella, pomodoro e basilico. Il calcio non è diverso Napoli e la Spagna lo sanno.

In Spagna Napoli è la città più amata e ammirata, le parole che El Pais ha speso per la città partenopea e per la sua squadra hanno fatto il giro del mondo. Oggi anche El Mundo parlando di Karim Benezema celebra Napoli

EL MUNDO: BENZEMA COME LA PIZZA DI NAPOLI

Il quotidiano spagnolo utilizza una metafora culinaria per celebrare Benzema e Napoli:

“Benzema è come la mozzarella per la pizza: non ne può fare a meno il calcio in generale, ancora prima che il Real Madrid. Il segreto sta nella semplicità degli ingredienti: pasta, mozzarella, pomodoro e basilico. Il calcio non è diverso: portiere, difensore centrale, centrocampista e nove.

Ancelotti è italiano, viene dalla campagna, è un amante della buona tavola e indossa un panciotto. Più classico di così… Ecco perché è difficile immaginarlo con indosso un grembiule davanti a ciotole di chia e peperoni gialli”.

Il quotidiano parla della sconfitta subita dal Barcellona nel Clasico, puntando il dito sull’assenza di Benzema e il conseguente vuoto in attacco che ha provocato un caos nel gioco del Madrid.

“Benzema ha finito per essere per Madrid quello che la mozzarella è per la pizza, ingrediente essenziale. Il livello di Benzema è impossibile da sostituire non solo nella rosa del Madrid, ma nel calcio in generale, data la sua versatilità e le prestazioni raggiunte nella sua maturità“.

Le migliori pizze del mondo si mangiano Quartiere spagnoli di Napoli. La mozzarella sta nella Liga”. E si chiama Benzema. Canclude El Mundo.