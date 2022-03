Serie A negli Emirati Arabi, la proposta di De Laurentiis: Il retroscena

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli propone di portare la serie A negli emirati arabi durante i mondiali in Qatar.

Il Napoli e tutti gli altri Club della Serie A hanno accolto la proposta del presidente, Lorenzo Casini, di impegnare la Lega per promuovere la pace e dare sostegno a chi è in difficoltà. È quanto è emerso nel corso della prima Assemblea della Lega Serie A presieduta dal Presidente Lorenzo Casini, che ha ringraziato le Società per quanto fatto finora.

Duurante l’assemblea si è parlato anche della possibilità di portare la serie A in Florida nel periodo Novembre-dicembre. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della gazzetta dello Sport, Aurelio De Laurentiis avrebbe proposto invece di portare la serie A negli Emirati Arabi:

“Aurelio De Laurentiis e il fascino degli Emirati Arabi. Il presidente del Napoli in Lega ha fatto una controproposta rispetto all’ipotizzato torneo in Florida che la Lega sta cercando di approntare fra novembre e dicembre prossimo, durante il Mondiale in Qatar. Il produttore cinematografico spinge per organizzare ad Abu Dhabi perché convinto sia quella la zona strategica per sviluppare il bacino di utenza per i diritti tv all’estero. Ancora siamo in una fase embrionale del progetto: vedremo nel tempo se funzionerà meglio l’idea di De Laurentiis o quella americana già sondata dai vertici di Lega”.