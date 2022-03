Senza Osimhen il Napoli crolla, ecco i dati sulla media punti

Victor Osimhen è fondamentale per il gioco del Napoli, incide sulla media punti in maniera netta. A dirlo sono i dati, fattori matematici che devono essere interpretati, ma che comunque hanno un loro valore specifico. Corriere dello Sport li analizza e scrive che “Victor ha segnato sei degli ultimi dieci gol del Napoli in campionato e la media punti con lui cambia in maniera drastica. Senza Osimhen, il Napoli porta a casa in media 1.7 punti a partita, con Victor, invece, si passa a 2,26 punti a gara”.

Insomma Osimhen è un fattore determinante e l’ingiusta ammonizione di Fourneau lo escluderà da Atalanta-Napoli. Sarà un’assenza pesante per Spalletti che dovrà fare a meno di molti giocatori. Il nigeriano sarà sostituito da un altro bomber di razza: Dries Mertens. Le qualità del belga sono fuori da ogni dubbio, ma ovviamente ha caratteristiche totalmente diverse da Osimhen. Inoltre Spalletti dovrà recuperare Insigne, non a livello fisico ma psicologico. Il numero 10 della Nazionale italiana di calcio deve smaltire la delusione della seconda eliminazione dai Mondiali, oltre alle pesanti critiche gli sono piovute addosso. L’apporto degli esterni sarà determinante con l’Atalanta, con la speranza che possano dare un contributo anche in termini di gol, oltre che di assist e saggezza tattica.