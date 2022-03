Napoli: Manchester su Osimhen: La verità sull’offerta. Circola il nome del sostituto

Il Manchester United pensa a Victor Osimhen attaccante del Napoli, secondo Tuttosport il club della premier sarebbe pronto ad offrire 100 milioni.

Il Manchester United pensa a Victor Osimhen, l’attaccante del Napoli da tempo è finito nelle mire dei club di premier league, ma secondo quanto riporta l’edizione odierna di tutto Sport i Red Devils fanno sul serio.

“Osimhen, cviene seguito con famelica attenzione dai club della Premier League, in primis il Manchester United. De Laurentiis è consapevole che se i Red Devils dovessero prospettare la classica proposta irrinunciabile, oltre 100 milioni, non potrà più trattenerlo in maglia azzurra.

In caso di addio di Osimhen, il nome del suo sostituito già circola a Castelvolturno: il designato è Gianluca Scamacca, 23enne centravanti del Sassuolo”.

Osimhen per il Napoli di Spalletti è fondamentale, gli azzurri con Osimhen, non lo ferma quasi nessuno: la media punti, infatti, è di 2,26 a partita: impressionante.

Il problema è che quando l’attaccante africano manca, la stessa media punti crolla a 1,7 punti a partita. Ecco perché il Napoli deve preoccuparsi ulteriormente in vista della sfida contro l’Atalanta di Gasperini.

Osimhen porta punti con i suoi gol: ne ha fatti 11 finora in campionato che hanno voluto dire 16 punti per i partenopei. Inoltre, ha segnato sei degli ultimi dieci gol della squadra attualmente seconda in classifica. Contribuendo con due doppiette consecutive a portare sei punti (con Verona e Udinese). Grazie alle due reti contro i friulani, è arrivato quest’anno a quota 11, primo calciatore nigeriano in Italia a superare i 10 gol in due campionati consecutivi; quarto africano a farcela dopo George Weah, Samuel Eto’o e Mohamed Salah.