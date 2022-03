Auriemma: “Osimhen, la Premier pronta a ricoprire d’oro il Napoli. Scelto l’erede”

Victor Osimhen nel mirino della Premier league, i club inglesi non avrebbero difficoltà a versare nelle casse di De Laurentiis i milioni che chiede.

Le voci di una cessione di Victor Osimhen in estate sono più di una semplice suggestione. Il rischio che l’attaccante nigeriano possa partire a fine stagione, è concreto. Conferme arrivano anche dal giornalista Raffaele Auriemma, che ai microfoni di Si gonfia la rete, trasmissione in onda su Radio Marte ha rivelato:

“Se Osimhen continua a giocare così, segnando tantissimo sino a fine stagione, qualche importante club di Premier League che ha bisogno di un centravanti, purtroppo, non ci penserà sue due volte ad offrire ad Aurelio De Laurentiis tutto quello che il presidente chiederà, come cifre, per privarsi del nigeriano”.

“Ahimè, temo proprio che dobbiamo approssimarci ad una soluzione di questo tipo. La situazione è questa qui”. Chi potrebbe, a quel punto, sostituire l’ex Lille? Non Giacomo Raspadori perché ha delle caratteristiche diverse e più vicine a quelle di Dries Mertens“.

Auriemma ha poi aggiunto: Il Napoli, prima di abbandonarsi nelle braccia del Sassuolo, che è una bottega carissima, ci penserà tante volte. Lo farà solo in un caso: se sarà davvero costretto a vendere Osimhen, perché in quel caso investirà una parte dell’introito per prendere Gianluca Scamacca“.

“L’idea è questa. Deve essere un’emergenza, però, non un fatto strategico. Il Napoli non vuole trattarlo a prescindere: lo farebbe solo se fosse costretto a privarsi del suo attuale numero 9. E questo scenario, a suon di gol di Osimhen può divenire sempre più concreto”. Ha concluso Auriemma.