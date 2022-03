Renica: “Maradona fece una magia: lo stadio non vide, solo Giordano capì”

Alessandro Renica, ex Napoli, ha ricordato Maradona citando un episodio della partita contro la Sampdoria della stagione 1986-87.

Alessandro Renica ricorda Diego Armando Maradona, il fuoriclasse argentino. Sono parole veramente importanti quelle che spende Renica per il Pibe De Oro, parole di chi lo ha vissuto veramente, non solo sul campo da gioco, ma anche come uomo ed amico. Nonostante sia stato sempre molto criticato, il giudizio di chi ha conosciuto veramente Maradona è unanime: “Era veramente una grande persona“.

Durante una diretta Facebook, con Eugenia Saporito, Umberto Chiariello, Angelo Forgione e Maurizio Zaccone, Renica ha regalato un ricordo inedito su Maradona.