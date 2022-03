Renica racconta Maradona: “Vi dico chi era veramente, non immaginate nemmeno”

Alessandro Renica ricorda Diego Armando Maradona, il fuoriclasse argentino che “era anche un grandissimo uomo“. Sono parole veramente importanti quelle che spende Renica per il Pibe De Oro, parole di chi lo ha vissuto veramente, non solo sul campo da gioco, ma anche come uomo ed amico. Nonostante sia stato sempre molto criticato, il giudizio di chi ha conosciuto veramente Maradona è unanime: “Era veramente una grande persona“. E non importa il fango che gli è stato tirato addosso, quello che ha fatto non si cancella. Le sue azioni sul campo, e fuori dal campo restano indelebili. Talvolta collimavano, ne é un segnale evidente la statua che gli è statua dedicata ad Acerra. In quella circostanza Maradona mise insieme un gesto altruistico con una partita di calcio.

Renica su Maradona: “Un uomo meraviglioso”

A Radio Goal, Alessandro Renica ha usato parole bellissime per Maradona: “Io penso che lui fosse un uomo migliore anche del calciatore che è stato. Questo dice veramente tanto sul tipo di persona che fosse Diego, dato che era un calciatore fuori dal comune. Vi deve far capire che lui faceva cose incredibili, non solo in campo ma anche e soprattutto fuori dal campo“. Parole da pelle d’oca quelle di Renica, che però fotografano perfettamente quello che era veramente Maradona.