Alvino: “Napoli, nessuna illusione, la verità è sotto gli occhi di tutti”

Carlo Alvino parla della corsa scudetto in serie A e del clima che si respira a Napoli intorno alla squadra di Luciano Spalletti.

Il Napoli dovrà fare a meno di Di Lorenzo per un mese. Un duro colpo, accompagnato però da un sospiro di sollievo. Il Napoli, nelle prossime fondamentali sfide di campionato, non potrà contare su uno dei suoi uomini insostituibili: Giovanni Di Lorenzo. Il terzino salterà le tre sfide più importanti per gli azzurri in qeusto finale di campionato. Nonostante tutto a Castel Volturno l’atmosfera è positiva. La squadra crede nella possibilità di regalare un sogno alla città. Sulla corsa scudetto è intervenuto ai microfoni di radio kiss kiss, Carlo Alvino, giornalista da sempre vicino alle vicende di casa Napoli:

Gli esami ai quali l’esterno è stato sottoposto a seguito dell’infortunio riportato contro l’Udinese, hanno fortunatamente escluso problemi ai legamenti che avrebbero potuto chiudere in anticipo la sua stagione, ma hanno comunque evidenziato una distorsione al ginocchio destro che si traduce in circa un mese di stop.

“Corsa scudetto? La verità – spiega – è che nessuno si sta illudendo a Napoli, e sapete perché? Perché l’illusione è spesso qualcosa di impossibile da raggiungere. A Napoli, invece, viviamo un sogno, ed è la classifica che parla chiaro e non ci fa illudere come vuole far passare qualcuno, I numeri sono sotto gli occhi di tutti”.