Napoli, Conte fa la differenza: nessuno spazio per i capricci

Il Corriere dello Sport esalta il metodo Conte e lancia una frecciata a Victor Osimhen

Il Napoli di Antonio Conte ha riportato entusiasmo e compattezza nell’ambiente partenopeo, segnando un netto rilancio dopo una stagione deludente. La squadra, con quattro vittorie in sei partite di campionato e la qualificazione agli ottavi di Coppa Italia, è tornata in vetta alla classifica. Un risultato che mancava da ben 483 giorni, quando Luciano Spalletti, l’artefice del terzo scudetto, era in panchina.

Il marchio di Conte sulla rinascita del Napoli

Antonio Conte ha messo subito la sua impronta sulla squadra. La mentalità vincente è evidente, così come il lavoro tattico che ha reso il Napoli una delle formazioni più solide della Serie A. Con 16 gol realizzati da 11 giocatori diversi, il Napoli si dimostra non solo prolifico in attacco, ma anche capace di adattarsi alle diverse situazioni di gioco.

Il passaggio dalla difesa a tre a quella a quattro, a seconda delle esigenze, è solo uno degli esempi della flessibilità tattica di Conte. Nella sfida contro il Monza, non ha esitato a tornare alla difesa a tre quando ha percepito il rischio di una reazione degli avversari, blindando così i tre punti e mantenendo la porta inviolata per la terza partita consecutiva.

Turnover gestito alla perfezione

Un altro dei grandi meriti di Conte è la capacità di far sentire tutti i giocatori parte del progetto. Durante la partita di Coppa Italia contro il Palermo, il tecnico ha avuto conferma che anche chi ha giocato meno può essere fondamentale. In passato, la gestione del turnover era un problema per il Napoli, ma con Conte la rosa appare più completa e ben gestita.

McTominay e la leadership

Un altro elemento chiave del nuovo Napoli è Scott McTominay, un giocatore che in poche settimane ha trovato una sintonia incredibile con la squadra e con la città. Il suo bacio alla maglia dopo il primo gol in azzurro ha conquistato i tifosi, simbolo di un legame speciale che si è formato in poco tempo.

Osimhen e i capricci lontani dal Napoli

Mentre McTominay si guadagna l’amore dei tifosi, la situazione di Victor Osimhen, attualmente in prestito al Galatasaray, continua a far discutere. Il nigeriano, protagonista della cavalcata tricolore, ha celebrato il suo primo gol con un bacio alla nuova maglia, un gesto che non è passato inosservato agli occhi dei tifosi partenopei. Tuttavia, il Corriere dello Sport lancia una frecciata chiara: “Il Napoli ha voltato pagina, non c’è più spazio per i capricci”.

La squadra ora guarda avanti, concentrata sui propri obiettivi senza distrazioni, e Conte ha fatto capire che il progetto è solido e ambizioso. Il Napoli, dopo tanto tempo, torna a guardare tutti dall’alto, senza rimpianti.