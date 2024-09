Antonio Conte porta il Napoli in vetta: Il tecnico ha smentito tutti!

Una difesa impenetrabile e tattiche vincenti

Il Napoli di Antonio Conte si conferma primo in classifica di Serie A, un traguardo che non accadeva dall’ultima giornata della stagione 2022/2023, l’anno dello scudetto con Luciano Spalletti. Domenica sera, Spalletti era presente al Maradona per il posticipo della partita contro il Monza, testimoniando il ritorno del Napoli in cima alla classifica.

La solidità difensiva: il cuore del successo di Conte

Uno dei pilastri del successo del Napoli di Conte è la solidità difensiva. Con soli 4 gol subiti in sei partite, la difesa spallettiana è stata replicata e potenziata da Conte. Nonostante la Juventus detenga il primato con una difesa impeccabile che non ha subito alcun gol nelle prime sei giornate, il Napoli dimostra una grande compattezza difensiva. Escludendo la pesante sconfitta contro il Verona, la squadra ha concesso solo una rete nelle ultime cinque partite, segnata da un rigore di Bonny.

Alessandro Buongiorno: il nuovo pilastro della difesa di Conte

L’arrivo di Alessandro Buongiorno dal Torino ha rappresentato un rinforzo cruciale per la retroguardia del Napoli. Schierato in una retroguardia a due o a tre, Buongiorno ha portato nuova energia e organizzazione, diventando un punto fermo della difesa.

Antonio Conte aveva dichiarato già in estate: “Buongiorno può essere una colonna del Napoli per anni,” e i risultati finora confermano questa previsione. La sua versatilità tattica permette a Conte di gestire al meglio le varie situazioni di gioco, aumentando la solidità difensiva della squadra.

Un equilibrio tra attacco e difesa: la filosofia di Conte

Conte ha saputo creare un equilibrio perfetto tra attacco e difesa. Durante la conferenza stampa post-Monza, ha evidenziato come la squadra sia capace di dominare il gioco in attacco, senza però trascurare la fase difensiva. “L’equilibrio parte sempre dalla disponibilità dei giocatori a lavorare in entrambe le fasi. Avete visto il lavoro di Politano? ha fatto una grandissima partita in fase difensiva,” ha dichiarato Conte. Questo equilibrio consente al Napoli di mantenere alta la concentrazione e gestire efficacemente le partite, evitando cali di performance nei momenti decisivi.

Tattiche innovative: il 4-2-3-1 di Conte

Conte ha introdotto nel Napoli un sistema tattico flessibile, passando dal tradizionale 3-5-2 al 4-2-3-1, trasformabile in 4-3-3 grazie alla presenza di Scott McTominay. Questo cambiamento ha reso la squadra più dinamica e adattabile, permettendo di gestire diverse situazioni di gioco e massimizzare le potenzialità dei giocatori.

Il tecnico non lascia nulla al caso, secondo Il Mattino, Conte ha intensificato gli allenamenti per preparare la squadra contro il Monza.

La capacità di Conte di cambiare tattica e adattarsi agli avversari ha giocato un ruolo fondamentale nel portare il Napoli in vetta alla classifica.

Il ritorno alle radici tattiche di Spalletti

Le somiglianze tra il Napoli di Conte e quello di Spalletti sono evidenti, soprattutto nella centralità della difesa e nell’equilibrio tra attacco e difesa. Entrambi gli allenatori hanno saputo costruire squadre solide e competitive, capaci di affrontare le sfide del campionato con determinazione e coesione. La strategia di Conte, che ha saputo integrare nuovi giocatori e ottimizzare le risorse a disposizione, ha permesso al Napoli di riproporsi come una delle favorite per lo scudetto.

La mentalità vincente del Napoli di Antonio Conte

Il Napoli di Antonio Conte non si affida solo alla tattica, ma anche a una mentalità vincente. La determinazione e la disciplina dei giocatori, unite alla guida autorevole di Conte, hanno creato un ambiente di lavoro positivo e produttivo. La squadra sa quando attaccare e quando difendere, come dimostrato nella partita contro il Monza, dove hanno dominato il primo tempo e gestito efficacemente la fase finale, evitando cali di concentrazione e mantenendo la solidità difensiva.

