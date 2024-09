Conte dopo Napoli-Monza: “I sogni li lasciamo ai tifosi, noi dobbiamo crescere”

Il tecnico azzurro analizza la vittoria per 2-0 e parla della situazione della squadra

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della vittoria per 2-0 contro il Monza allo stadio Maradona. Il tecnico ha affrontato diversi argomenti, tra cui le prestazioni di Lukaku, la pausa per le Nazionali e le prospettive della squadra per la stagione.

Lukaku può tornare ai livelli di 4 anni fa?

Conte ha subito affrontato la questione Romelu Lukaku: “L’importante è che partecipi attivamente alla partita e che contribuisca all’obiettivo finale, come deve fare ogni giocatore. Sta lavorando duro e stiamo cercando di aumentare i carichi di lavoro per lui. È arrivato non in perfette condizioni, ma può sempre fare la differenza durante la partita. Oggi ha lavorato molto per la squadra, e se segna è ancora meglio,” ha affermato Conte, sottolineando l’importanza del contributo di Lukaku anche senza gol.

La pausa per le Nazionali e l’importanza dell’allenamento

Sull’eventualità che Lukaku venga convocato in Nazionale, Conte è stato chiaro: “Questa è una fesseria, perché loro si allenano. Io li faccio allenare in maniera giusta, e chi rimarrà durante la sosta lo farà per ritrovare la forma. Sfrutteremo questa pausa per migliorare la condizione,” ha dichiarato il mister, evidenziando l’importanza di utilizzare ogni momento per crescere e migliorare la squadra.

Conte sullo Scudetto

Quando gli è stato chiesto delle possibilità del Napoli in ottica Scudetto, Conte ha voluto mantenere i piedi per terra: “C’è un vantaggio e uno svantaggio. Il primo è che possiamo allenarci per tutta la settimana, il secondo è che non siamo abituati a partite europee di alto livello. Stiamo lavorando per alimentare i sogni, ma la realtà dice che siamo ancora lontani da voli pindarici,” ha sottolineato l’allenatore. “Dobbiamo lavorare partita dopo partita e guadagnarci ogni vittoria, come abbiamo fatto oggi.”

La ricostruzione del Napoli

Conte ha concluso parlando del percorso di ricostruzione che il Napoli sta affrontando: “Sono passati 3 mesi, e c’è una ricostruzione che è stata annunciata dallo stesso presidente. Sono andati via Zielinski e Lukaku, e sono arrivati 7 giocatori nuovi. Dobbiamo crescere partendo da dietro, di rincorsa. I sogni li lasciamo ai tifosi, noi dobbiamo restare con i piedi per terra,” ha dichiarato Conte. “Il Napoli deve fare sicuramente meglio dello scorso anno, quando è arrivato decimo, a 40 punti dal primo posto.”