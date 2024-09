Lite sui social tra Enrico Varriale e Giovanni Capuano dopo Napoli-Monza

Scintille tra i due giornalisti a seguito delle dichiarazioni post partita

Il Napoli ha battuto il Monza per 2-0 al Maradona, con i gol di Politano e Kvaratskhelia, consolidando la sua posizione in testa alla classifica di Serie A. Ma a rubare la scena, oltre alla vittoria degli azzurri, è stata la lite sui social tra i giornalisti Enrico Varriale e Giovanni Capuano.

Le dichiarazioni di Capuano e la risposta di Varriale

Giovanni Capuano, noto tifoso del Milan, ha commentato la partita sul proprio profilo X (ex Twitter), sottolineando la maturità della squadra di Antonio Conte: “Il Napoli è molto più avanti nella costruzione della sua identità di quanto non voglia dire. Contro il Monza (non irresistibile) ha vinto da grande: approccio attento, due gol rapidi e controllo senza rischiare nulla. Si può dire che è costruito esattamente per questo e cioè per vincere lo scudetto”.

Le parole di Capuano, che sembravano elogiare il Napoli, non sono passate inosservate e hanno scatenato la pronta reazione di Enrico Varriale. Il giornalista napoletano ha colto quella che riteneva una frecciatina sottile e ha risposto senza mezzi termini: “Detto da chi quest’estate scriveva che il Napoli non poteva permettersi l’ingaggio di Conte per questioni economiche fa abbastanza sorridere”.

Varriale-Capuano: Un botta e risposta che fa discutere

Lo scontro tra i due giornalisti ha attirato l’attenzione dei tifosi sui social, alimentando ulteriori discussioni. Quello che è certo è che la vittoria del Napoli contro il Monza e la prestazione solida della squadra hanno generato un nuovo confronto acceso tra due voci del giornalismo sportivo italiano.

Il Napoli in testa alla classifica

Al di là delle polemiche, il Napoli continua il suo percorso in Serie A, mantenendo la porta inviolata per la quarta volta consecutiva e consolidando la sua posizione in vetta alla classifica. Con la vittoria contro il Monza, gli azzurri dimostrano ancora una volta di essere una squadra solida e pronta a competere ai massimi livelli.