Ferrara: “Kvaratskhelia è tornato, ma non facciamo paragoni con Maradona”

L’ex difensore partenopeo chiede di evitare i paragoni con Maradona

Ciro Ferrara, ex difensore di Napoli e Juventus, nonché della Nazionale Italiana, ha parlato dagli studi di DAZN al termine della vittoria per 2-0 del Napoli contro il Monza. Tra i temi affrontati, Ferrara ha voluto mettere un freno ai paragoni tra Khvicha Kvaratskhelia e Diego Armando Maradona, rilanciando un appello diretto ai tifosi partenopei.

“Non chiamatelo Kvaradona, è tornato Kvara”

Ferrara ha commentato così il ritorno al gol di Kvaratskhelia: “È tornato a vedersi ‘Kvaradona’? È tornato sicuramente Kvara, così come è tornato il Napoli. Ma Maradona lasciamolo stare… Di ‘D10s’ ce n’era uno solo, queste cose non me le potete chiedere” ha detto l’ex difensore, ridendo e chiarendo che, per quanto straordinario sia Kvaratskhelia, il confronto con il mito argentino è fuori luogo.

Le altre squadre di Serie A: il commento su Inter e Inzaghi

Nel suo intervento, Ferrara ha poi commentato la situazione di altre squadre di Serie A, concentrandosi in particolare sull’Inter e sulla sfida vinta per 3-2 in casa dell’Udinese. “Le riserve dell’Inter non stanno dando lo stesso contributo dell’anno scorso? La difficoltà di Simone Inzaghi è proprio questa, riuscire a motivare chi non gioca. L’Inter ha due squadre, lo abbiamo sempre detto, ma mentre l’anno scorso erano tutti spinti dal sogno della seconda stella, quest’anno chi rimane fuori deve sentirsi coinvolto”, ha spiegato Ferrara, evidenziando la necessità di gestire meglio le seconde linee in casa nerazzurra.