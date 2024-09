Napoli-Monza, arriva il commento di Alvino: “La grande concretezza, arbitri permettendo”

Il giornalista esalta la solidità degli azzurri ma polemizza sul mancato rigore

Dopo la vittoria del Napoli per 2-0 contro il Monza, Carlo Alvino, noto giornalista e tifoso azzurro, ha commentato la partita, sottolineando la grande concretezza della squadra di Antonio Conte, ma senza risparmiare critiche all’arbitro per un rigore non concesso su Giovanni Di Lorenzo.

Alvino elogia la concretezza del Napoli

Alvino ha esaltato il Napoli, che continua a dimostrare una solidità impressionante. “Napoli-Monza, la grande concretezza. Non è un titolo di un film, ma quello che si è visto in campo stasera e quello che probabilmente si vedrà per tutta la stagione,” ha dichiarato.

Secondo il giornalista, la squadra è sempre più a immagine e somiglianza del suo allenatore, Antonio Conte: “Una squadra che vuole vincere e bada al sodo. Forte, solida e con margini di miglioramento enormi. Dobbiamo divertirci, e ci divertiremo,” ha aggiunto.

La polemica sul rigore non concesso

Non sono mancate le critiche all’operato arbitrale, con Alvino che ha espresso la sua indignazione per il mancato rigore su Di Lorenzo.

“Arbitri permettendo… SCANDALO-SO non aver concesso il rigore per fallo su Di Lorenzo,” ha scritto sui social, scatenando la reazione dei tifosi che hanno condiviso il suo punto di vista. Il Napoli, nonostante la vittoria, si è sentito penalizzato per l’episodio non fischiato, che avrebbe potuto aumentare ulteriormente il risultato.