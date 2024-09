Alvino attacca: “Rigore negato e commento vergognoso”

Il giornalista critica l’arbitro e il commento tecnico di DAZN dopo l’episodio in Napoli-Monza

Carlo Alvino non ha risparmiato critiche dopo il primo tempo di Napoli-Monza, concluso sul 2-0 per la squadra di Antonio Conte, ma con un episodio che ha fatto discutere. Il giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli si è sfogato sui social, prendendo di mira sia il direttore di gara che il commento tecnico di DAZN.

“Non so cosa sia più indecente… non aver assegnato il rigore al Napoli o il commento per avvalorare questo clamoroso errore? Decidete voi”, ha scritto Alvino, riferendosi al fallo subito da Giovanni Di Lorenzo. Il capitano azzurro è stato colpito da Alessandro Bianco, ma l’arbitro ha deciso di non concedere il penalty, lasciando molti tifosi, e lo stesso Alvino, con l’amaro in bocca. Anche il commento del moviolista Luca Marelli non è piaciuto al giornalista, che ha espresso il suo disappunto nei confronti della decisione.