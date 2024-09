Napoli troppo forte per il Monza: Politano e Kvaratskhelia portano Conte in vetta alla Serie A

Gli azzurri battono il Monza e si prendono il primo posto in classifica

Il Napoli è la nuova capolista della Serie A, grazie alla vittoria per 2-0 sul Monza al “Maradona“. Con questo successo, gli azzurri di Antonio Conte si portano in testa alla classifica con 13 punti, superando la Juventus di un solo punto, in attesa del posticipo tra Parma e Cagliari.

Primo tempo decisivo: Politano e Kvaratskhelia firmano la vittoria

Il Napoli ha messo subito le cose in chiaro, risolvendo la partita già nel primo tempo. Al 22′, un errore di Bianco regala il pallone a Politano, che non si fa pregare e batte Turati con un preciso tiro piazzato. È il primo gol in campionato per l’esterno azzurro, che sfrutta alla perfezione un assist involontario di Lukaku, bravo a pressare la difesa brianzola.

Il raddoppio arriva al 35′, dopo una ripartenza sbagliata dal Monza. Anguissa intercetta un pallone e lo serve a McTominay, che gira per Kvaratskhelia. Il georgiano, da posizione favorevole, mette a segno il suo terzo gol in campionato, chiudendo di fatto la gara già nella prima frazione di gioco.

Napoli in testa: sei risultati utili consecutivi

Con questa vittoria, il Napoli allunga la sua striscia positiva, con sei risultati utili consecutivi, considerando anche la Coppa Italia. La squadra sembra sempre più plasmata dalla mano di Antonio Conte, che ha portato organizzazione e compattezza. Gli azzurri si presentano al comando della Serie A dopo 15 mesi, con un percorso di quattro vittorie, un pareggio e una sola sconfitta, quella iniziale contro il Verona.

Classifica corta: Napoli a +1 sulla Juventus

Il Napoli, con 13 punti, mantiene un punto di vantaggio sulla Juventus, che ha battuto il Genoa al “Ferraris”. Milan, Inter e Torino seguono a 11 punti, in una classifica molto corta, con le prime otto squadre racchiuse in appena tre punti. Un avvio di stagione particolarmente equilibrato, che rende ogni partita fondamentale per mantenere il comando.

Il prossimo impegno contro il Como

Il Napoli tornerà in campo venerdì per affrontare il Como, con l’obiettivo di consolidare la leadership in campionato. La sfida contro la squadra lombarda sarà un altro banco di prova per la squadra di Conte, che vuole continuare a dominare la Serie A.