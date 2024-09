Meret in tribuna, presente anche il suo agente: si sblocca il rinnovo?

Il portiere azzurro fuori per infortunio, ma si muovono le trattative per il futuro

Alex Meret ha assistito dalla tribuna alla sfida tra Napoli e Monza al Diego Armando Maradona. Il portiere azzurro, fermo ai box per infortunio, salterà anche la prossima gara contro il Como e non sarà convocato da Luciano Spalletti per le sfide dell’Italia contro Belgio e Israele. Fin qui, l’obiettivo di Meret è quello di recuperare quanto prima e tornare a difendere la porta del Napoli, dopo essere stato protagonista in questo inizio di stagione, risultando decisivo in gare come quelle contro Parma e Cagliari.

Ma c’è un’altra partita importante in corso per Meret, quella del suo rinnovo contrattuale. Il contratto del portiere scadrà a giugno, e sia il giocatore che il club hanno manifestato la volontà di proseguire insieme. Questa sera in tribuna, insieme a Meret, era presente anche il suo agente, Federico Pastorello, che nei prossimi giorni incontrerà il direttore sportivo Giovanni Manna per discutere del prolungamento del contratto e di un possibile adeguamento economico. Segnali positivi arrivano, e sembra che qualcosa si stia finalmente muovendo per il futuro di Meret.