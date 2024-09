Manna: “Rinnovo Kvara? Siamo tranquilli”

In occasione della partita di Coppa Italia, il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha parlato ai microfoni dei giornalisti riguardo a diversi temi importanti per la squadra azzurra. Manna ha sottolineato l’importanza della Coppa Italia per il Napoli, specialmente in un anno in cui la squadra non partecipa alle competizioni europee.

La Coppa Italia è una priorità

Manna ha spiegato: “Per noi la Coppa Italia è una competizione importante. Non avendo le coppe europee quest’anno, dovremo onorarla e provare ad andare il più avanti possibile. Il turnover? Tutti i giocatori stanno lavorando bene, e credo sia giusto che questa sera ognuno di loro abbia l’opportunità di dimostrare quanto merita.”

Bilancio del mercato e mix di giocatori

Il direttore sportivo ha fatto un bilancio della sessione di mercato appena conclusa, spiegando come il Napoli abbia puntato su un mix di giocatori esperti e giovani talenti: “Abbiamo cercato di fare del nostro meglio. Abbiamo inserito un mix di giocatori affermati e giovani di grande prospettiva. Potevamo fare qualcosa in più, ma per me, come prima sessione, è stata positiva.”

Il rinnovo di Kvaratskhelia: “Non c’è fretta”

Uno dei temi più attesi riguardava il futuro di Khvicha Kvaratskhelia. Manna ha tranquillizzato i tifosi, spiegando che non c’è fretta per il rinnovo del contratto: “Per il rinnovo di Kvara non c’è fretta. Ne parleremo a tempo debito e siamo tranquilli su questo fronte.”

Osimhen e il Milan: “Nessuna chiamata”

Infine, Manna ha smentito le voci che parlavano di un possibile interesse del Milan per Victor Osimhen durante l’estate: “Non ci ha chiamato nessuno in merito a Osimhen. Nessun contatto, nessuna offerta.”

