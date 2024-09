VIDEO Napoli-Palermo 1-0: La rete di Ngonge, errore di Sirigu

Nella partita di Coppa Italia tra Napoli e Palermo, gli azzurri passano subito in vantaggio grazie a un errore del portiere Salvatore Sirigu, che ha indossato in passato anche la maglia del Napoli.

Il tiro di Cyril Ngonge è stato respinto malamente da Sirigu, permettendo così ai partenopei di portarsi avanti con un gol. Una partenza brillante per il Napoli, che ha subito messo sotto pressione gli avversari.

VIDEO Napoli-Palermo 1-0 Ngonge



🚨🚨| GOAL: NGONGE OPENS THE SCORING!! Napoli 1-0 Palermo pic.twitter.com/tMonsy2KDI — Transfer Sector (@TransferSector) September 26, 2024

