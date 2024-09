LIVE Napoli-Palermo 3-0. Juan Jesus sigla la tripletta

Il Napoli di Antonio Conte sfida il Palermo nei sedicesimi di finale della Coppa Italia 2024/2025. Gli azzurri, dopo aver eliminato il Modena ai rigori, affrontano i siciliani in una partita secca, con la vincente che accederà agli ottavi di finale, dove affronterà la Lazio allo Stadio Olimpico. Il match è in programma giovedì 26 settembre 2024, alle ore 21:00, presso lo stadio ‘Diego Armando Maradona’ di Napoli.

NAPOLI-PALERMO: PRIMO TEMPO

GOL NAPOLI. NGONGE

GOL NAPOLI JUAN JESUS

29′ – Palo di Brunori: Brunori colpisce il palo e sulla respinta Le Douaron non riesce a centrare la porta.

25′ – Grosso rischio per Caprile: Le Douaron si trova a tu per tu con il portiere azzurro, che sbaglia posizionamento in uscita: contatto in area tra i due. L’arbitro lascia correre.

7′ – Gol di Ngonge, Napoli-Palermo 1-0: Il belga sorprende Sirigu con mancino potente dal limite dell’area, che sbaglia l’intervento.

1′ Squadre in campo

Le probabili formazioni di Napoli-Palermo

Antonio Conte è pronto a fare turnover, dando spazio a diversi giocatori che hanno avuto meno minutaggio in questo avvio di stagione. In porta giocherà Caprile, che sostituirà l’infortunato Meret anche in campionato.

In difesa, debutto stagionale per Rafa Marin. Gilmour potrebbe giocare al fianco di Lobotka a centrocampo.

In attacco spazio a Neres, Raspadori, Ngonge e Simeone. Resta da vedere se troveranno spazio Folorunsho e McTominay.

Nel Palermo, allenato da Dionisi, l’ex portiere azzurro Sirigu sarà titolare, mentre l’attacco sarà guidato da Brunori, con l’esordio da titolare di Le Douaron.

Formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-2-3-1) : Caprile; Mazzocchi, Rafa Marin, Juan Jesus, Spinazzola; Gilmour, Lobotka; Neres, Raspadori, Ngonge; Simeone.

: Caprile; Mazzocchi, Rafa Marin, Juan Jesus, Spinazzola; Gilmour, Lobotka; Neres, Raspadori, Ngonge; Simeone. A disposizione : Turi, Contini, Buongiorno, McTominay, Lukaku, Rrahmani, Olivera, Politano, Di Lorenzo, Zerbin, Kvaratskhelia, Anguissa. Allenatore : Conte. PALERMO (4-3-3) : Sirigu; Buttaro, Peda, Baniya, Ceccaroni; Vasic, Ranocchia, Saric; Le Douaron, Brunori, Lund. A

: Turi, Contini, Buongiorno, McTominay, Lukaku, Rrahmani, Olivera, Politano, Di Lorenzo, Zerbin, Kvaratskhelia, Anguissa. : Conte. : Sirigu; Buttaro, Peda, Baniya, Ceccaroni; Vasic, Ranocchia, Saric; Le Douaron, Brunori, Lund. disposizione: Desplanches, Nespola, Lucioni, Gomes, Di Mariano, Segre, Insigne, Appuah, Henry, Diakité, Pierozzi, Nikolaou. Allenatore: Dionisi.

Coppa Italia: dove vedere Napoli-Palermo in tv e streaming

Napoli-Palermo si giocherà giovedì 26 settembre 2024 alle ore 21:00 presso lo stadio ‘Diego Armando Maradona’. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Italia Uno, mentre per chi preferisce lo streaming, il match sarà visibile su Mediaset Infinity e sul sito di Sportmediaset.

