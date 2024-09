Oggi tocca a Simeone, il Palermo è tra le sue vittime preferite: il dato che lo certifica

Attesa per la sfida tra Napoli e Palermo, con il centravanti argentino Simeone pronto a scendere in campo dal 1′.

L’attesa per il derby del Sud tra Napoli e Palermo è palpabile. La squadra partenopea si prepara a scendere in campo con una formazione completamente rivisitata. Dal primo minuto fiducia a Giovanni Simeone, il “Cholito”, come centravanti titolare.

La strategia di Antonio Conte punta su un attacco incisivo, con Neres finalmente protagonista dal primo minuto e Ngonge sugli esterni. Raspadori e Simeone si alterneranno al centro, con l’obiettivo di sfruttare ogni occasione ed avanzare verso gli ottavi della competizione.

A dare ‘speranza’ ai tifosi napoletani è una statistica che non passa inosservata: il Palermo sembra portare fortuna al centravanti argentino. Nel dicembre 2016, quando indossava la maglia del Genoa, Simeone mise a segno una doppietta proprio contro i rosanero. Un segnale incoraggiante per il Cholito, che potrebbe ritrovare la rete in una partita comunque importante per la stagione del Napoli.

Speriamo che il Cholito possa ritrovare la stessa prestazione di qualche anno fa anche questa sera al Maradona.