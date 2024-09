VIDEO Napoli-Palermo 2-0: Ngonge doppietta

Dopo il positivo pareggio ottenuto in trasferta contro la Juventus, il Napoli di Antonio Conte è tornato in campo per affrontare il Palermo allenato da Dionisi. Gli azzurri non hanno perso tempo, passando subito in vantaggio grazie a un grande show di Cyril Ngonge.

Già dopo 12 minuti di gioco, il Napoli ha trovato la prima rete, seguita dal raddoppio sempre firmato da Ngonge. La seconda marcatura è arrivata grazie a una potente diagonale dell’esterno belga, che ha superato Sirigu, senza lasciare colpe al portiere del Palermo.

VIDEO Napoli-Palermo 2-0 Ngonge

Di seguito, il video che mostra l’azione della seconda rete realizzata dal Napoli contro il Palermo.