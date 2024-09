Hamsik su Napoli: “Con Conte, lo Scudetto è possibile”

Marek Hamsik, storico capitano del Napoli, ha espresso il suo ottimismo riguardo alle possibilità della squadra di vincere lo scudetto. Durante un evento a Milano, organizzato per il lancio del videogioco FC25, Hamsik ha parlato della situazione attuale del Napoli e della fiducia che ripone nel lavoro di Antonio Conte.

Hamsik: “Conte ha messo il Napoli sulla strada giusta”

L’ex capitano ha commentato il buon inizio del Napoli in campionato:

“Il Napoli è partito bene e ha già preso il comando in classifica. Sono convinto che la squadra continuerà su questa strada perché conosciamo tutti il modo in cui lavora Antonio Conte. Inoltre, l’assenza dalle competizioni europee potrebbe essere un vantaggio per il Napoli, permettendogli di concentrarsi sul campionato. I ragazzi stanno iniziando a trovare la forma giusta, e se continuano così, possono volare alto.”

Lukaku e l’addio di Osimhen

Hamsik ha poi parlato dell’arrivo di Romelu Lukaku e della partenza di Victor Osimhen, senza voler entrare in dettagli su ciò che è successo nello spogliatoio:

“Non voglio esprimere opinioni personali su ciò che è accaduto all’interno della società o nello spogliatoio, perché sono questioni che solo il presidente o i diretti interessati possono spiegare. Tuttavia, penso che il Napoli abbia fatto un grande colpo sostituendo Osimhen con Lukaku. Romelu è un giocatore di livello, capace di segnare 20 gol a stagione.”

Hamsik crede nello scudetto: “Perché non ripetere il successo di due anni fa?”

Sulle possibilità di vincere lo scudetto, Hamsik è stato chiaro:

“Il Napoli ha già vinto lo scudetto due anni fa, quindi perché non potrebbe farlo di nuovo quest’anno? La società ha fatto sacrifici importanti in estate per portare giocatori di qualità, come McTominay e Gilmour, che possono dare un grande contributo alla squadra. Il Napoli ha un organico valido, e penso che abbia tutto per lottare ancora una volta per il titolo.”

