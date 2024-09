Hamsik: “McTominay può essere il mio erede. Conte ha una qualità”

Marek Hamsik incorona McTominay come suo erede. L’ex capitano del Napoli elogia Conte e De Laurentiis e ricorda la sua esperienza in azzurro.

Marek Hamsik, bandiera del Napoli, ha concesso una lunga intervista al Corriere dello Sport, toccando vari temi della sua esperienza azzurra e del presente della squadra.

Sul Napoli di De Laurentiis, Hamsik è grato:

“Penso che De Laurentiis vada solo ringraziato per quello che ha costruito partendo dal fallimento. Ha iniziato da zero e ha creato un club e una squadra vincenti, conquistando il terzo scudetto dopo Maradona. Dopo 33 anni. Merita solo applausi.”

Hamsik incorona McTominay

Riguardo al suo possibile erede, l’ex capitano indica McTominay:

“Sì, potrebbe, è un centrocampista offensivo che come me ama inserirsi e fare gol. Vediamo, dipende dal modulo. Però è un nome forte, l’ha dimostrato con lo United e in nazionale. Un valido cambio per Lobo e Anguissa.”

Sui compagni più forti, Hamsik ricorda con affetto:

“Se penso a uno che ispirava tutta la città e lo stadio, allora scelgo il Pocho. Lavezzi. È stato un onore giocare con lui, ci sentiamo spesso. Mi piace ricordare anche Zielinski, uno dei centrocampisti più forti del mondo.”

Su Lobotka, Hamsik non ha dubbi:

“Lui in questo Napoli è un intoccabile. Ha le chiavi del centrocampo.”

Infine, su Antonio Conte, il slovacco commenta:

“Una scelta forte della società, un allenatore di enorme esperienza e di successo. Sappiamo tutti chi è e come lavora: è il nome giusto dopo la situazione che si è creata nella scorsa stagione. Bisogna ritrovare entusiasmo e grinta e con lui sarà più breve il percorso.”