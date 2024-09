Ziliani: “Empoli-Juve a Di Bello: 18 partite e 9 rigori per la Juventus”

Paolo Ziliani critica la designazione dell’arbitro Di Bello per Empoli-Juventus: ha arbitrato 18 volte i bianconeri, concedendo 9 rigori.

Il giornalista Paolo Ziliani ha criticato fortemente la scelta di designare l’arbitro Marco Di Bello per Empoli-Juventus. Il giornalista ricorda alcuni precedenti con i bianconeri. questa scelta.

“Povero Empoli. Era partito così bene, al di là di ogni più rosea aspettativa, 5 punti in 3 partite. La fiducia nel continuare la serie positiva era grande ed ecco che alla 4^ giornata ti arriva tra capo e collo quel che non ti aspetti.

E sì, l’inatteso arrivo ha a che fare con la sfida di sabato con la Juventus che verrà al Castellani vestendo i panni di Gulliver nel paese dei Lillipuziani. Ma non riguarda propriamente la Juventus: riguarda l’arbitro che dirigerà il match, uno dei pupilli storici del designatore Rocchi, Marco Di Bello della sezione di Brindisi”.

Ziliani sottolinea: “Marco Di Bello, per chi non lo ricordasse, è l’arbitro che alla seconda giornata del campionato scorso incorse nella topica dell’anno non trovando il coraggio di fischiare un gigantesco calcio di rigore per il Bologna, in Juventus-Bologna, col corollario dell’espulsione non data al difensore autore del fallo, Iling jr., per il plateale sgambetto a Ndoye che stava segnando a porta vuota.

Il gol avrebbe portato il Bologna, già in vantaggio di un gol, sul 2-0 a metà del secondo tempo. E per dire quanto quel rigore fosse solare: persino Rocchi, il mentore di Di Bello, ammise che il suo protetto era incorso in un errore di valutazione marchiano e inspiegabile”.

Ziliani ha poi aggiunto: “Per la cronaca, Juventus-Bologna finì poi 1-1 grazie a un assist che Iling jr., il giocatore che doveva essere espulso, servì a Vlahovic. A fine partita Thiago Motta, che era l’allenatore del Bologna, diede vita a un singolare show davanti ai microfoni di DAZN tenendo la bocca chiusa, le labbra polemicamente sigillate, di fronte alle domande dei giornalisti sul clamoroso rigore non concesso che avrebbe dato la vittoria al Bologna.

Ziliani ha poi ricordato altri episodi che vedono protagonista l’arbitro: “Marco Di Bello, per chi non lo ricordasse, è lo stesso arbitro che un anno prima (era il 10 novembre 2022), chiamato a dirigere Verona-Juventus, con la Juventus in vantaggio 1-0 a un quarto d’ora dalla fine non vide, o vide ma ritenne di non dover punire, un fallo di mano in area a braccia aperte (una vera parata) commesso da Danilo. Il Verona postò l’immagine sui social senza commenti.

Un altro rigore clamoroso non punito da Di Bello e che avrebbe consentito al Verona, trasformandolo, di andare sull’1-1 a pochi minuti dalla fine e di portare a casa un punto prezioso (togliendone due alla Juventus): invece no, niente rigore nemmeno quel giorno.

La classifica di Ziliani:

“Marco Di Bello fischia rigori a favore al ritmo di 1 ogni 2 partite è (tenetevi forte) la Juventus. Il curriculum di Di Bello certifica che nelle 18 partite della Juventus da lui dirette dal 2014-15 ad oggi, ha fischiato a favore di Madama 9 (diconsi nove) rigori.

Direte: vabbè, magari Di Bello è stato di manica larga con la Juventus perchè quando arbitra una grande gli capita; a tutti i top club concede rigori in quantità come gli succede con la Juventus.

E invece no. Il suo stato di servizio dice che al Milan Di Bello ha concesso 3 rigori in 19 partite (uno ogni sei);

al Napoli 6 in 23 partite (uno su quattro);

alla Roma 8 in 28 partite (uno su quattro);

all’Inter 5 in 14 partite (uno su tre); all’Atalanta 5 in 20 partite (uno su quattro).

Anzi, alla Juve in tre occasione ne ha fischiati due a favore nella stessa partita: è successo in Genoa-Juventus 1-3 e in Roma-Juventus 2-2 nel 2020-21 e in Lazio-Juventus 0-2 nel 2021-22.

E insomma, tornando a bomba: coraggio Empoli! Eri partito bene, ma ora ci sarà Empoli-Juventus arbitro Di Bello e dovrai avere pazienza. Dopodiché arriveranno Cagliari-Empoli, Empoli-Fiorentina, Lazio-Empoli e il campionato tornerà a sorriderti. In ogni caso, in bocca al lupo per sabato. E poi: hai visto mai che una tantum, quando meno te l’aspetti, succeda qualcosa… Di Bello?”