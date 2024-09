Mario Rui, clamorosa svolta: “Pronto ad accettare il Galatasaray”

Dalla Turchia: il terzino del Napoli, fuori dai piani di Conte, apre al trasferimento. Galatasaray in pressing, ma c’è un ostacolo.

Una svolta inaspettata potrebbe cambiare il destino di Mario Rui. Il terzino portoghese del Napoli, finora ai margini del progetto di Antonio Conte, sembra aver aperto all’ipotesi di un trasferimento in Turchia.

Secondo quanto riporta il portale turco Fanatik, Mario Rui sarebbe pronto ad accettare l’offerta del Galatasaray, dopo aver rifiutato ben sei proposte durante l’estate. Il club di Istanbul, che ha già pescato in Serie A con gli acquisti di Osimhen e Kostic, vuole chiudere un ultimo colpo prima della chiusura del mercato turco, fissata per il 13 settembre.

La situazione, tuttavia, presenta alcune complicazioni. Il Galatasaray vorrebbe ingaggiare Mario Rui praticamente da svincolato. Per realizzare ciò, il giocatore e il Napoli dovrebbero trovare un accordo per la rescissione consensuale del contratto, in scadenza nel 2026. Inoltre, Mario Rui chiede una cifra consistente per rescindere, creando un potenziale ostacolo alla trattativa.

Con il mercato turco in chiusura, le prossime ore saranno decisive. Il Napoli di De Laurentiis e Conte osserva attentamente, pronto a liberarsi di un esubero, ma alle giuste condizioni.

La palla passa ora a Mario Rui: accetterà la sfida turca o continuerà a rimanere ai margini del progetto Napoli? Il tempo stringe e il Galatasaray attende una risposta.