Gilmour entusiasta del Napoli: “Non vedo l’ora, voglio crescere in Serie A con McTominay”

Billy Gilmour parla del suo trasferimento al Napoli, dell’amicizia con McTominay e delle aspettative per la Serie A.



Billy Gilmour, nuovo acquisto del Napoli, ha rilasciato dichiarazioni ai media scozzesi riguardo il suo trasferimento al club partenopeo. Il centrocampista, fresco di gol con la nazionale scozzese insieme al compagno di squadra Scott McTominay, ha espresso il suo entusiasmo per questa nuova avventura in Serie A.

“Non vedo l’ora di iniziare questa nuova esperienza,” ha affermato Gilmour. “Sono emozionato, si tratta di una nuova sfida per me. Conoscerò una nuova cultura, non vedo davvero l’ora come ho detto.”

Il giovane scozzese ha però ammesso che al momento il suo focus è diviso: “Devo però ammettere che in questo momento diventa difficile per me pensare al Napoli perché mi brucia molto la sconfitta rimediata contro la Polonia in Nations League.”

Gilmour ha sottolineato l’importanza della presenza di Scott McTominay, altro nuovo acquisto del Napoli: “Sicuramente la presenza di Scott può aiutarmi a Napoli. Lo stesso vale anche per lui. Scott è un amico, vogliamo crescere insieme in questa nuova esperienza.”

Il centrocampista ha anche rivelato di aver cercato informazioni sulla Serie A: “Ho parlato con alcuni miei compagni di nazionale che giocano o hanno giocato in Italia, mi hanno detto che si tratta di un campionato molto difficile. Non vedo l’ora di misurarmi con la Serie A.”

Le parole di Gilmour riflettono il suo entusiasmo per questa nuova sfida e la sua determinazione a fare bene nel campionato italiano. La presenza di McTominay sembra essere un fattore importante per il suo adattamento, con entrambi i giocatori pronti a supportarsi a vicenda in questa nuova avventura con il Napoli.