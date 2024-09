Serie A, Juventus-Napoli e Inter-Milan: ecco le date e gli orari della quinta giornata. E’ polemica sui social

La Lega Serie A svela gli orari dei big match con polemiche sui social: Juventus-Napoli si giocherà di sabato alle 18.

La Lega Serie A ha ufficializzato le date e gli orari per la quinta giornata del campionato, che promette scintille con due dei big match più attesi della stagione: Juventus-Napoli e Inter-Milan.

Programmazione degli incontri:

Juventus-Napoli : sabato 21 settembre, ore 18:00

: sabato 21 settembre, ore 18:00 Inter-Milan: domenica 22 settembre, ore 20:45

Questi appuntamenti chiave seguiranno la partita tra Cagliari e Napoli, prevista per domenica 15 settembre alle ore 18:00, per la quarta giornata.

Le polemiche sui social

Non sono mancate le polemiche tra i tifosi riguardo alla programmazione degli incontri. Soprattutto i supporter del Napoli hanno espresso il loro disappunto per l’orario scelto per Juventus-Napoli, un match che si preannuncia di grande rilevanza per entrambe le squadre. Le critiche sui social non si sono fatte attendere, con molti tifosi che hanno lamentato la scelta di un orario anticipato, ritenuto poco comodo per chi lavora.

“È mai possibile che una partita così attesa e importante come Juventus-Napoli si giochi di sabato alle 18? Molte persone sono ancora al lavoro a quell’ora. È un peccato”, scrive un tifoso.

Un altro commento sottolinea: “Quella tra Juventus e Napoli è una gara che tutti aspettano con grande entusiasmo, come si aspetta il Natale. Metterla di sabato alle 18 sembra quasi ridurre la sua importanza. Poi ci si chiede perché la gente si allontana dal calcio”.